Allegri protagonista della tesi di laurea di Massimo: il sogno ora è l’autografo

Un ragazzo di 23 anni, Massimo, dedica la tesi di laurea a Massimiliano Allegri e studia la prossima mossa: raggiungerà Livorno per farsela autografare.

Alessia Gentile 10 ottobre 2024 (modifica il 10 ottobre 2024 | 18:13)

Massimiliano Allegri non smette di ispirare gli appassionati del mondo del calcio e non smette certamente di essere fortemente apprezzato. La storia di Massimo lo conferma: si tratta di ragazzo di 23 anni che ha scelto di rendere il tecnico protagonista della sua tesi di laurea. Il prossimo passo per il neo-laureato sarà allora quello di raggiungere Livorno per farsi autografare proprio il lavoro ispirato dall'allenatore.

Allegri fonte d'ispirazione per Massimo — Massimo si è laureato alla 'Sapienza' di Roma e ha voluto dedicare il suo lavoro di tesi appunto a Massimiliano Allegri, ma non è finita qui perché ha anche deciso di recarsi a Livorno per cercare l'ex mister della Juventus. Il motivo? Vuole provare a farsi autografare il suo elaborato universitario in cui ha parlato del concetto di 'resilienza'. Per il neo-laureato l'esempio perfetto è stato Allegri per una ragione ben precisa: nonostante le difficoltà, il tecnico con il club bianconero ha raggiunto nella stagione 2023/24 la qualificazione in Champions League e ha anche portato a casa un trofeo vincendo la Coppa Italia.

L'annuncio sui social — Sulla pagina 'Facebook' chiamata 'Sei di Livorno se', Massimo ha anche scritto: "A luglio di quest’anno mi sono laureato in comunicazione pubblica e d’impresa alla Sapienza di Roma e ho dedicato la tesi al vostro grande concittadino. Per me è stato l’esempio di signorilità e duro lavoro più grande che ho ed in questi anni sono cresciuto insieme a lui. Sto portando con me la tesi e il mio unico desiderio è fargliela vedere e farmela autografare. So già cosa state pensando (questo è pazzo) e non vi biasimo. Il programma di oggi sarà girare per Livorno, sperando di incontrare lui o qualche persona a lui legata"