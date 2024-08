TACKLE DURO – Il derby dei media su Fonseca e De Rossi e i fantasmi Allegri e Mourinho

Alla seconda giornata di campionato cominciano le crisi delle grandi: Milan e Roma sono ferme a un punto, la Juve scappa, l’Inter corre e il Napoli è partito

Redazione Derby Derby Derby 27 agosto 2024 (modifica il 27 agosto 2024 | 08:45)

Da non mangiare il panettone a rischiare di non mangiare neanche il cuore di panna, che tanto ora costa circa 8 euro ed è grande quanto un mignolo, è il destino degli allenatori in questo calcio veloce e in questi tempi moderni, dove tutto viene consumato al tempo di un click e per loro si sta già esaurendo la pazienza dei tifosi. De Rossi è a Roma da gennaio, quando i Friedkin lo chiamarono perché era l’unico a poter “tranquillizzare” la piazza dopo un eventuale addio di Mourinho, Fonseca invece è stato scelto dalla proprietà, dal fondo, dalla dirigenza, insomma da qualcuno del Milan, dopo circa un anno di casting…

Due strade diverse

Ma due allenatori allo stesso punto, cioè già essere criticati, chiacchierati e spinti verso le dimissioni. Presto, vero, ma per Fonseca c’è circa un mese di tempo: su Sport Mediaset ascoltiamo che la data del 22 settembre potrebbe essere decisiva: ci sarà il derby con l’Inter campione d’Italia, squadra forte e matura. Per il portoghese ex Roma una sconfitta rotonda o pesante potrebbe essere una mazzata. Ma nel frattempo i problemi del gioco del Milan sono frutto di sbagliati atteggiamenti dei singoli. Se Leao “innesca” il secondo gol del Parma con una giocata sbagliata e poi sui social fa il gesto dello stare zitti ai tifosi, anche se chiede scusa, non è consigliato bene. Ma Theo Hernandez perché non corre in difesa? Girano sui social video impietosi del francese che non rincorre gli avversari in entrambi i gol del Parma. Coincidenze? Vuole andarsene? Con prestazioni così non si può dare la colpa a Fonseca, che però era già stato esaltato dalla stampa “in 7 giorni Dio creò il mondo, ma in 5 giorni il Milan è già bello”. Ora arriva uno scontro diretto, ottimo per il Milan: c’è l’occasione per riabilitarsi.

Perché il Milan visto in campo finora, invece, è brutto, lo Scudetto del 2022 è diventato quasi un veleno per la tifoseria, che vede l’Inter crescere quando pensava di averla raggiunta. Enrico Silvestrin dice che nella storia del Milan il diavolo si sia già liberato di Allegri, ma abbiamo visto che l’ultimo Allegri alla Juve non va considerato: i calciatori non lo seguivano, la differenza tra come giocano con Thiago Motta e come giocavano con Allegri è evidente, la stessa sensazione che si è vista con i giocatori della Roma che con Mourinho non riuscivano a esprimersi e invece, poi, con De Rossi sono tornati a correre come saette e a fare gol e assist. Allegri potrebbe servire pure alla Roma, perché darebbe forma a una squadra che si era compattata solo per l’addio di Mou, ma che con De Rossi non ha centrato né la finale europea (Mou la centrò due volte su due) né la qualificazione Champions. Insomma, se il Milan piange la Roma non ride. Dybala resta ma in mezzo a Le Fee e Dovbyk ricorda un pò Totti con Bartlet o Dahlin, hai voja a cerca’ de vince’ così… Su piazza oltre ad Allegri ci sarebbe Sarri, ma come dovrebbero fare in casa giallorossa a cacciare “capitan futuro” che con la Lupa ha giocato 18 stagioni per sostituirlo con l’ex allenatore della Lazio? Viene giù tutto… intanto però la Roma chiuderà il suo agosto infernale a Torino contro la Juve di Thiago Motta: oggi una squadra divertente, in testa alla classifica, che lancia i giovani e che vince le partite 3-0. Questo perché, pensate, alla Juve c’è un progetto calcistico: come quelli che hanno portato in alto Atalanta o Bologna.

Si prende un bravo direttore sportivo (quali sono quelli di Roma e Milan?) che sappia scegliere calciatori in base a come li considerano anche a livello umano e li si danno all’allenatore che predilige il gioco e che poi li fa giocare. Se è così semplice perché Roma e Milan non lo fanno?