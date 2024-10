Milan, Fonseca: “Non vincerla sarebbe stata un’ingiustizia. Leao in panchina? Normalità”

Il Milan segna, lotta, soffre ma porta a casa tre punti importantissimi. A San Siro la decide Chukwueze su assist di Pulisic dopo una bella azione corale in ripartenza. Rossoneri che balzano momentaneamente al secondo posto in classifica, due punti dietro il Napoli capolista. Prossimo impegno in Champions League contro il Club Brugge. In conferenza stampa, Paulo Fonseca ha raccontato tutti gli episodi di questo match lungo e impegnativo.

Sulla prestazione dei singoli: "Per me è stato molto difficile togliere un giocatore in forma come Okafor oggi. Leao in panchina? Per voi sembra una cosa strana, deve essere normalità. La squadra è più importante di tutto. Oggi ho deciso di far giocare altri, la prossima volta toccherà a lui. Non creiamo un caso, perché non c'è. Rafa è stato rispettoso e contento per il risultato finale".