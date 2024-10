Real, Ancelotti su Mbappe: “Non lo vedo influenzato. Stoccolma? Solo speculazioni”

Il tecnico spegne le voci su Mbappe: "Non sono qui per commentare speculazioni. Mi concentro sul lavoro che fa. Parlo con i giocatori ogni giorno: non lo vedo affatto colpito dalla vicenda, vedo grande entusiasmo in lui"

Nancy Gonzalez Ruiz 18 ottobre 2024 (modifica il 18 ottobre 2024 | 17:38)

Settimana di fuoco per il Real Madrid che affronterà prima il Celta Vigo nel match valido per la decima giornata de la Liga, poi il Borussia Dortmund in Champions League e infine il Barcellona, attualmente primo in classifica a tre lunghezze dalla squadra di Ancelotti. Il tecnico italiano alla guida dei blancos è intervenuto oggi in conferenza stampa, dimostrandosi ottimista nei confronti della sua squadra: "Un momento importante della stagione con avversari molto forti in Champions League e nella Liga. Le sensazioni dopo la pausa sono diverse. C'è più fiducia ora rispetto a un mese fa. Vedo che i giocatori sono più motivati, fisicamente migliori. Speriamo di tirare fuori la versione migliore di noi stessi, quella che non siamo riusciti a tirare fuori negli ultimi tempi. Dobbiamo solo vedere questo miglioramento sul campo".

Su Carvajal e possibili rinforzi In merito all'infortunio rimediato da Carvajal contro il Villareal, fuori per almeno sei mesi, Ancelotti ha dichiarato: “Innanzitutto ci dispiace molto per Dani Carvajal, è un elemento molto importante e lo perderemo come giocatore nei prossimi mesi ma non come leader dello spogliatoio, perché sarà con noi e ci aiuterà. Approfitteremo della sua forza e della sua mentalità. Abbiamo lavorato bene durante questa pausa, molti giocatori hanno colto l'occasione per migliorare la propria condizione fisica. I nazionali sono tornati in ottima forma. Abbiamo buone sensazioni per la partita di domani contro una buona squadra. Vedo i giocatori più motivati”. Su un possibile rinforzo a gennaio il tecnico ha aggiunto: "Non ho chiesto rinforzi alla società, perché già l'anno scorso abbiamo gestito bene la rosa nonostante gli infortuni. Lo stesso accadrà in questa stagione. Non escludiamo nulla ma non è così semplice trovare un giocatore adatto a questa squadra. Abbiamo giovani che possono dare il loro contributo, c'è il rientro di Alaba, che presto sarà con la squadra... Al momento non pensiamo di fare acquisti".

Sul caso Mbappè in Svezia Al tecnico italiano è stato chiesto di Kylian Mbappe, indagato in Svezia per un'accusa di violenza sessuale: "Non sono qui per commentare speculazioni. Mi concentro sul lavoro che fa. Parlo con i giocatori ogni giorno: non lo vedo affatto colpito dalla vicenda, vedo grande entusiasmo e voglia di dare il suo contributo alla squadra. Per tutti erano previsti alcuni giorni di riposo e ognuno sceglieva cosa voleva fare. Sono stato a Londra per due giorni e non ho chiesto il permesso a nessuno. Inoltre non ho un'agenzia per organizzare i viaggi dei giocatori". Sulla condizione del giocatore Ancelotti ha aggiunto: "Ha approfittato della sosta per migliorare la sua condizione. Sta molto bene, è felice e ha voglia di giocare domani ed essere importante per la squadra. Questi 15 giorni gli sono serviti tantissimo, ora è un giocatore diverso rispetto a prima della sosta. Ha lavorato solo a livello fisico, tatticamente la sua posizione non cambierà. Si alternerà con Vinicius tra centro e fascia sinistra".