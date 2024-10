Inghilterra, Kane festeggia Tuchel: “Mister, non vedo l’ora”

Harry Kane festeggia la nomina di Thomas Tuchel sulla panchina della Nazionale inglese: i due lo scorso anno hanno lavorato insieme al Bayern

Vincenzo Bellino Redattore 17 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 20:13)

Se da una parte i tabloide qualche ex volto storico della Nazionale inglese non hanno goduto particolarmente la scelta della Football Association (FA) di affidare la panchina dei Tre Leoni a Thomas Tuchel, c'è anche chi la pensa diversamente. Uno di questi è Harry Kane; l'attaccante del Bayern Monaco conosce bene l'allenatore teutonico con il quale ha lavorato insieme, nella passata stagione, proprio in Baviera.

Kane a Tuchel: "Non vedo l'ora" — L'Inghilterra ha finalmente un nuovo commissario tecnico. Sarà Thomas Tuchel a guidare la Nazionale inglesenelle qualificazioni al prossimo Mondiale americano. Una scelta che è stata apprezzata da capitan Harry Kane che ha festeggiato sui social il nuovo coach: "Non vedo l'ora di giocare di nuovo con te mister". Kane, infatti, con Tuchel alla guida del Bayern è riuscito a esprimere il meglio di sé, segnando 44 gol in 45 partite.

Inghilterra, Tuchel nuovo Ct: ma dal 2025 — Tuchel aveva già firmato il contratto per diventare allenatore dell'Inghilterra l'8 ottobre. Tuttavia, il suo incarico non inizierà immediatamente; secondo quanto stabilito, dovrà attendere fino al 1° gennaio 2025 per ufficializzare il suo ruolo, diventando così il terzo allenatore straniero nella storia della nazionale.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Tuchel si è detto emozionato e orgoglioso di ricoprire un ruolo così importante: "Sono molto emozionato e onorato di essere qui come nuovo allenatore capo dell'Inghilterra. Non vedo l'ora di guidare i Three Lions e giocare a Wembley". Riguardo alle polemiche per la scelta di un tecnico straniero, ha aggiunto con ironia: "Mi dispiace, ho solo un passaporto tedesco. Spero di riuscire a convincervi, voglio osare tutto per questo ruolo".