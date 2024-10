"Southgate ci ha dato un'identità, possibile che non c'era nessuno meglio di Tuchel?". In Inghilterra contestano la scelta del nuovo commissario tecnico

L'Inghilterra ha scelto il nome del nuovo commissario tecnico. Sarà Thomas Tuchel il successore di Gareth Southgate sulla panchina della Nazionale dei Tre Leoni. L'allenatore tedesco ha già un passato in terra d'Albione, avendo allenato il Chelsea tra il 2021 e il 2022; tuttavia la scelta della Football Association (FA) non è vista di buon occhio dai tabloid britannici.

Inghilterra, sarà Tuchel il nuovo Ct — Si era parlato di Guardiola come il sogno proibito della Federazione inglese per la panchina della Nazionale, ma serviva un allenatore prima dell'inizio delle qualificazioni al prossimo Mondiale. E così la FA ha optato per Thomas Tuchel che sarà il terzo allenatore straniero dell'Inghilterra dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello.

Tuchel, che sarà presentato nel pomeriggio (14:30) ha iniziato la sua carriera come allenatore nelle giovanili dello Stoccarda, per poi emergere a livello professionistico con il Mainz 05, dove ha ottenuto buoni risultati. Successivamente, ha allenato il Borussia Dortmund, vincendo una DFB-Pokal nel 2017. Nel 2018 è passato al Paris Saint-Germain, con cui ha vinto diversi titoli nazionali e ha raggiunto la finale di Champions League nel 2020. Nel 2021, Tuchel ha assunto la guida del Chelsea, con cui ha vinto subito la Champions League. L'ultima esperienza in panchina è stata al Bayern Monaco, conclusa anzitempo con l'esonero a stagione in corso (2023-2024).

I tabloid rimpiangono Southgate — In Inghilterra la scelta di Tuchel non è stata celebrata dai tabloid, che non hanno apprezzato la nomina dell'allenatore tedesco. The Daily Mail ha preso di mira l'ex Chelsea, soffermandosi su tutto ciò che di buono aveva fatto il suo predecessore, Gareth Southgate: "Southgate potrebbe non essere stato apprezzato da tutti, ma ha dato alla nostra nazionale un'identità. Ha indossato i Tre Leoni anche da giocatore, era uno di noi".

Tuchel invece:"Abbiamo preso il primo che passava con un trascorso discutibile per paura che il Manchester United potesse arrivare prima. Carsley è stata una mossa sbagliata, ma non c'era nessuno migliore di Tuchel?".