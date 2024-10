Inghilterra, l' allenatore del Manchester City sarebbe la prima scelta della FA per sostituire Soutghate sulla panchina della Nazionale

Vincenzo Bellino Redattore 15 ottobre - 08:44

Chi sarà il successore di Gareth Southgate sulla panchina dell'Inghilterra? In terra d'Albione non si sa ancora chi guiderà i Tre Leoni nelle Qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo 2026, tuttavia la Football Association (FA) avrebbe stilato una lista di candidati e cerchiato in rosso il nome di Pep Guardiola. Il contratto dell'attuale allenatore del Manchester City andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e dopo quasi nove anni potrebbe decidere di cambiare aria.

"Se Baggio mi fa da secondo" — Nell'intervista rilasciata domenica sera, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Pep Guardiola ha aperto anche ad un possibile approdo in Italia: "Non ho ancora deciso il mio futuro. Se Roberto Baggio mi accompagna, vengo in Italia a fare l’assistente. Dove andrei? Beh il Genoa non è una brutta squadra (scherza col conduttore di fede blucerchiata, ndr)".

Inghilterra, Guardiola è la prima scelta — In realtà l'idea di Guardiola sarebbe quella di prendersi un anno sabbatico, per poi allenare una Nazionale, sogno dichiarato dal diretto interessato. Stando a quanto riportato dal The Sun, il direttore generale della FA Mark Bullingham vorrebbe un allenatore permanente per l'inizio delle qualificazioni dell'Inghilterra alla Coppa del Mondo del 2026, visto che il Ct ad interim Carsley ha lanciato un messaggio forte e chiaro alla Federazione: "Non vedo l'ora di tornare in Under-21".

Guardiola è il sogno proibito, ma al momento Pep è un'ipotesa remota: "Non ho deciso il mio futuro e non è nemmeno vero che sarò il prossimo allenatore dell'Inghilterra. Se avessi deciso lo direi... Non lo so neanche io, può succedere di tutto".