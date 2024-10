Inghilterra ko con la Grecia, il Ct Carsley: “Spero di tornare all’Under-21”

L'Inghilterra perde in casa con la Grecia, primo ko per il Ct ad interim Carsley che spera di tornare in Under-21

Vincenzo Bellino Redattore 11 ottobre 2024 (modifica il 11 ottobre 2024 | 10:34)

Piove sul bagnato in casa Inghilterra. Dopo la cocente delusione per la sconfitta in finale contro la Spagna agli Europei in Germania, la Nazionale dei Tre Leoni continua a perdere colpi. Nella terza giornata di League B in Nations League, Bellingham e compagni sono stati sconfitti a Wembley dalla Grecia (1-2). Un ko che getta ombre anche sul futuro della panchina inglese, visto che per il momento, dopo le dimissioni di Southgate, è stata affidata al Ct dell'Under 21 Lee Carsley.

Doppio Pavlidis, la Grecia sbanca Wembley — La Grecia si traveste da Inghilterra e fa l'impresa a Wembley. La Nazionale ellenica supera 2-1 i Tre Leoni tra le mura amiche e vola in testa alla classifica del Gruppo 2 di League B di Nations League con tre vittorie in altrettante partite disputate. Dopo lo 0-0 al 45', la sfida londinese si sblocca al 49' grazie ad un gol di Vangelis Pavlidis; a 3' dal termine Bellingham rimette le cose a posto siglando la rete dell'1-1 ma in pieno recupero la Grecia trova il colpo del ko, ancora con Pavlidis. Un successo che la squadra allenata da Jovanovic dedica a Baldock, il calciatore del Panathinaikos, scomparso di recente, che in Inghilterra aveva giocato con la maglia dello Sheffield United.

Carsley: "Spero di tornare all'Under-21" — Gli azzardi di formazione del Ct Lee Carsley non pagano. L'Inghilterra, schierata con Bellingham falso nueve e Palmer arretrato a centrocampo, al fianco di Rice, merita la sconfitta contro una Grecia che va a segno ben cinque volte, ma vede convalidarsi soltanto due reti. In conferenza stampa il commissario tecnico ad interim ammette le proprie responsabilità e si espone anche sul suo futuro: "Avevamo provato in allenamento alcune situazioni, mi dispiace non abbiano funzionato. Non sono il successore di Southgate, ma non mi escludo a prescindere dalla corsa. Chi non vorrebbe allenare l'Inghilterra, tuttavia spero di tornare all'Under 21".