Il manager del Plymouth, ex attaccante del Manchester United, rischia pesanti sanzioni per aver insultato e affrontato in modo aggressivo gli ufficiali di gara durante una partita di Championship contro il Blackburn

Wayne Rooney , ex leggenda del Manchester United e attuale allenatore del Plymouth , è stato formalmente accusato dalla English Football Association (FA) per comportamenti inappropriati durante la partita di Championship dello scorso weekend vinta dalla sua squadra contro il Blackburn (2-1) .

Nonostante il momento critico, il Plymouth è riuscito a segnare il gol della vittoria nei minuti di recupero, ma la condotta di Rooney non è passata inosservata. Oltre alle accuse per linguaggio offensivo e violento, l’ex capitano dell’Inghilterra è stato accusato di "cattiva condotta"per essere tornato in campo senza permesso dopo l’espulsione.