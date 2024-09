Rooney, che goal su punizione nella gara tra leggende di Manchester United e Celtic

Wayne Rooney su punizione si è preso Old Trafford. La cosa non sembra una novità, se non fosse che quella di oggi tra Manchester United e Celtic era una sfida tra leggende e non un match di qualche anno fa. Oggi a 38 anni, l'ex bomber, che avrebbe voluto giocare con gli scozzesi in passato, era in realtà l'uomo più atteso della partita, ha mandato in visibilio i tifosi dello United.