Sergio Pace Redattore 25 maggio 2024 (modifica il 25 maggio 2024 | 16:03)

Rimasto senza squadra lo scorso 2 gennaio a seguito dell'esonero dal Birmingham City, Wayne Rooney è pronto a vivere una nuova esperienza da allenatore. L'ex bomber del Manchester United guiderà infatti il Plymouth Argyle. Ancora una volta Rooney ripartirà dalla Championship e, ironia della sorte, propria dalla squadra che si è salvata per un punto a discapito del suo ormai ex Birmingham...

Si riparte dalla città portuale del Devon — Nuova squadra, nuova avventura, rinnovate ambizioni. A Wayne Rooney, dopo la delusione per la separazione dal Birmingham avvenuta lo scorso mese di gennaio, è tornato il sorriso. Il 38enne tecnico riparte dal Plymouth Argyle, club che milita in Championship con sede nella città portuale del Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra.

Il Plymouth ha annunciato Rooney come nuovo allenatore attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali social: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Wayne Rooney a nuovo allenatore. La sua nomina fa seguito a un lungo e approfondito processo di reclutamento, in seguito al quale sono stati intervistati diversi manager e allenatori di grande esperienza. Wayne, tuttavia, si è distinto come il candidato giusto per l'Argyle".

Rooney entusiasta — Dopo l'annuncio Rooney ha rivolto subito un ringraziamento al presidente e al consiglio di amministrazione del club: "Assumere questo ruolo al Plymouth Argyle mi sembra il passo successivo perfetto nella mia carriera - e vorrei ringraziare il presidente e il consiglio di amministrazione per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti".

Continua il neo tecnico del Plymouth: "È un'opportunità per far parte di un progetto entusiasmante. Non vedo l'ora di contribuire alla costruzione di una squadra di giocatori in grado di giocare un calcio espansivo e di far divertire la Green Army".

Ironia della sorte... — Dopo 2 vittorie in 15 partite alla guida del Birmingham (e una separazione avvenuta ad inizio anno), Rooney è tornato in pista pronto a guidare il Plymouth Argyle nel prossimo campionato di Championship. L'ex United, ironia della sorte, riparte dal club che si è salvato a discapito proprio del Birmingham. I "Pilgrims", infatti, si sono salvati all'ultima giornata battendo 1-0 l'Hull City. L'ex squadra di Rooney, nonostante il contemporaneo successo ottenuto in casa contro il Norwich City, ha dovuto salutare la Championship scendendo dunque in League One. Plymouth 51, Birmingham 50. Un punto ha fatto tutta la differenza del mondo...