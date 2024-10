Guardiola glissa sul suo futuro al City: “Quello che succederà dopo, succederà…”

De Bruyne e l’incognita nazionale

Nel frattempo, il Manchester City dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne per la sfida contro il Fulham a causa di un infortunio al bacino. Il talentuoso centrocampista belga ha saltato le ultime quattro partite e non è ancora chiaro quando potrà tornare in campo. De Bruyne è stato escluso dalla nazionale belga per le prossime partite di Nations League contro Francia e Italia e ha chiesto di non essere convocato neanche per gli impegni internazionali di novembre, in modo da poter gestire meglio il suo recupero. Questa situazione ha alimentato speculazioni sul suo futuro con la nazionale, ma Guardiola ha preferito non entrare nel merito, affermando: “Non mi ha detto nulla. Non so se Kevin stia pensando al ritiro dalla nazionale... Non ne ha parlato con me. Non conosco cosa abbia in mente. Per questa partita è infortunato e non disponibile”.