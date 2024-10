Una serata davvero molto emozionato durante 'Che Tempo che Fa' , programma che va in onda sul NOVE e condotto da Fabio Fazio. Ospiti di questa domenica Pep Guardiola e Roberto Baggio , con quest'ultimi in collegamento da casa. Vederli insieme sarà stato davvero iconico per tanti che li hanno seguiti quando erano ancora calciatori.

La stessa emozione che ha manifestato lo stesso Baggio ad inizio collegamento: " Sappiamo che lui è un grandissimo allenatore , tutto quello che ha fatto è perchè lo merita. Sono affezionato a lui come persona, gli voglio bene", ha detto in collegamento il Divin Codino.

Baggio torna sui tempi di Brescia

Roberto ha ovviamente rimarcato il periodo in cui ha giocato con lo stesso Pep: "Eravamo un gruppo fortissimo, fuori dal campo e lo dimostravamo anche in campo. Pep è una brava persona, solare e positiva. È disponibile verso tutti, aiutava tutti e poi era allenatore già da giocatore. Lui consigliava i suoi compagni, dava sempre qualcosa in più per farli migliorare", ha ancora detto l'ex calciatore italiano.