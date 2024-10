È tutto fatto con la Football Association: Thomas Tuchel sarà il nuovo allenatore dell'Inghilterra . Ad annunciarlo in esclusiva è la Bild, affermando che l'ex allenatore di Bayern Monaco e Chelsea ha finalmente raggiunto l'accordo per sedersi sulla panchina della Nazionale inglese. L'ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

Sulla panchina dell'Inghilterra arriva dunque Thomas Tuchel, alla prima esperienza in assoluto con una Nazionale. Fin qui, il tecnico tedesco aveva avuto solamente avventure sulle panchina di club. Dopo essersi messo in mostra con il Mainz, la rampa di lancio verso il grande calcio è il Borussia Dortmund, con cui vince una Coppa di Germania. Nel 2018 accetta l'offerta del PSG, con cui sfiora la Champions League fermandosi in finale contro il Bayern Monaco nel 2020. Trionfo che invece arriva l'anno successivo con il Chelsea, che aveva risollevato in corsa dopo l'addio di Frank Lampard a gennaio. Con il Bayern, invece, vince la prima Bundesliga della sua carriera superando insperatamente il Borussia Dortmund all'ultima giornata.