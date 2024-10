Come noto, non è finita bene l’avventura di Thomas Tuchel con il Bayern Monaco. Dopo l’addio alla squadra bavarese, l’allenatore tedesco è rimasto in attesa di una chiamata che potesse ridare entusiasmo. Il Milan poteva essere...

Gennaro Di Finizio 12 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 18:51)

Come noto, non è finita bene l'avventura di Thomas Tuchel con il Bayern Monaco. Dopo l'addio alla squadra bavarese, l'allenatore tedesco è rimasto in attesa di una chiamata che potesse ridare entusiasmo.

Il Milan poteva essere una soluzione interessante, anche se il club rossonero a optato per Paulo Fonseca; al netto delle voci delle ultime settimane su una panchina traballante, Tuchel è rimasto ai box in attesa di una soluzione ideale.

Inghilterra, si guarda a Tuchel per il ruolo di ct — In queste ore sta prendendo forma una nuova ipotesi che riguarda proprio Tuchel: secondo quanto riportato dai media inglesi e rilanciato da Sportmediaset, l'Inghilterra starebbe guardando proprio all'ex allenatore di Bayern e PSG per rilanciare la nazionale.

Tuchel andrebbe a prendere il posto di Lee Carsley, l'attuale ct ad interim succeduto a Gareth Southgate. "Ci sono ancora tre partite e spero di tornare a dirigere l'Under 21", ha detto nelle scorse ore lo stesso Carsley.

Insomma, una situazione in divenire per quanto riguarda l'Inghilterra e che potrebbe proprio portare Tuchel ad assumere il ruolo di commissario tecnico degli inglesi. L'allenatore tedesco, tra l'altro, sarebbe il terzo tecnico straniero a dirigere l'Inghilterra dopo Eriksson e Capello. Da capire in che tempi si andrà a prendere una decisione definitiva.