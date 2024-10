Tuchel Ct dell’Inghilterra: la FA inizia le trattative

Secondo quanto riportato dai britanici Sky Sports, la federazione dei tre leoni ha affrettato l'avvicendamento dopo la sconfitta contro la Grecia in Nations League. Non solo: anche i messaggi criptici dell'attuale traghettatore Lee Carsley , hanno spinto la FA a dirottare le proprie energie verso l'allenatore tedesco.

La prima scelta era Pep Guardiola, dicono dall'Inghilterra, ma non è andato a buon fine. Ci sono state altre voci che si sono susseguite per la prestigiosa panchina, come quelli di Jurgen Klopp, Eddie Howe e Graham Potter, ma non c'è stato nessun contatto effettivo.