Thomas Tuchel vicino alla Nazionale Inglese

Si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra per l'allenatore tedesco: ha allenato il Chelsea nella stagione 2021/2022

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun , l'allenatore è in fase di negoziazione contrattuale per diventare il nuovo selezionare della nazionale inglese. Nonostante molte indiscrezioni lo volessero come successore di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United, l'allenatore olandese è nuovamente saldo sulla panchina dei Red Devils dopo un incontro con i vertici societari. L'allenatore tedesco, quindi, dopo il suo impiego al Bayern Monaco, è attualmente svincolato.

✅ Thomas Tuchel is negotiating for the position as national coach of England @welt@BILD_Sportpic.twitter.com/pHhc62rI1O