Il centravanti e capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, ha ammesso che è dura dimenticare il ko contro la Spagna in finale ad Euro 2024 di quasi due mesi fa. L'obiettivo dell'attaccante del Bayern Monaco è comunque di giocare ancora ad alti livelli

Sergio Pace Redattore 7 settembre 2024 (modifica il 7 settembre 2024 | 15:25)

La seconda finale degli Europei persa non è cosa da poco. L'Inghilterra dell'ex ct Gareth Southgate è arrivata quasi a toccare il cielo con un dito ma è stata trattenuta e riportata in terra sul più bello. Prima la finale in casa a Wembley persa ai rigori contro l'Italia di Roberto Mancini nel 2021.

Quasi due mesi fa, invece, il ko per 2-1 contro la Spagna di Luis De La Fuente all'Olympiastadion di Berlino. Il centravanti e capitano deli Tre Leoni, Harry Kane, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Irlanda in Nations League. E il discorso dell'attaccante ex Tottenham, ora in forza al Bayern Monaco, non poteva che partire dalla finale persa ad Euro 2024.

Inghilterra, Kane indica la via dopo il ko in finale agli Europei — "È dura quando ti avvicini così tanto a uno degli apici della tua carriera e te lo portano via. Mi rende ancora più motivato. Mi dà la carica per provare ad arrivare fin lì. Il nostro compito è migliorare", le parole di Kane in conferenza stampa riportate da Bbc.com.

Kane ha ammesso che giocatori come Cristiano Ronaldo, Modric e Messi siano una fonte d'ispirazione per lui, dal momento che alla loro età stanno continuando a giocare ad alti livelli: "Voglio giocare a calcio il più a lungo possibile e ai massimi livelli. Questi giocatori per me sono una motivazione e ispirazione per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Sento di essere in un momento di forma davvero buono, sia mentalmente che fisicamente, per disputare un'altra grande stagione. Spero che questa situazione continui per molti anni a venire".