Harry Kane Scarpa d’oro: “Andare al Bayern è stata la decisione migliore della mia vita”

Harry Kane ha dichiarato di "godersi ogni momento" della sua carriera nel Bayern Monaco, in occasione della cerimonia di premiazione dell'attaccante inglese con la Scarpa d'Oro europea.

Redazione DDD Direttore responsabile 27 agosto - 22:21

Kane ha riflettuto sul suo primo anno al Bayern Monaco mentre riceveva la Scarpa d'oro europea durante la cerimonia al museo del club. Nonostante non sia riuscito a vincere un trofeo nel 2023-24, il nazionale inglese non ha rimpianti per il suo trasferimento dal Tottenham e l'ha definita "una delle migliori decisioni" che abbia mai preso.

Kane ha segnato 36 gol in Bundesliga (più 8 in Champions League) aggiudicandosi la Scarpa d'oro europea

Al secondo posto Serhou Guirassy dello Stoccarda (28 gol), Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain ed Erling Haaland del Manchester City (entrambi a quota27). Nonostante tutti i gol di Kane, le difficoltà del Bayern in campo (si sono classificati terzi in campionato, 18 punti dietro i campioni del Bayer Leverkusen) sono costate il posto a Thomas Tuchel. Toccherà a Vincent Kompany cercare di riportare i bavaresi in cima alla piramide del calcio tedesco.

In ogni caso..."Entrare a far parte del Bayern è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso nella mia vita", ha detto Kane. "Finora mi sto godendo ogni momento". Sulle ambizioni del club per questa stagione, il 31enne ha aggiunto: "Voglio continuare come ho iniziato la scorsa stagione, ma la cosa importante è che vinciamo trofei. Vogliamo rivendicare successi come squadra".