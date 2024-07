Buon Compleanno Harry Kane: tanti goal, ma ancora nessun trofeo vinto

Harry Kane compie 31 anni: il bomber che tutti vorrebbero in squadra, ma che non è ancora riuscito a sollevare un trofeo in carriera

Vincenzo Bellino Redattore 28 luglio - 09:30

La triste storia di Harry Kane, uno degli attaccanti più forti in circolazione, si arricchisce di una nuova sfida. Con 340 reti realizzate in 540 presenze, Kane è il miglior marcatore della storia del Tottenham e capitano dell'Inghilterra. Attualmente, come centravanti del Bayern Monaco, ha vinto la Scarpa d'Oro e si è laureato capocannoniere della Bundesliga e della Champions League a pari merito con Mbappé. La prossima stagione sarà quella giusta per sfatare il tabù e sollevare finalmente un trofeo?

Harry Kane: una carriera ricca di goal ma povera di trofei — Harry Kane è noto per la sua incredibile abilità nel segnare goal, ma la sua carriera è stata fino ad ora priva di trofei importanti. Questo paradosso ha accompagnato l'intera carriera dell'attaccante inglese, che nonostante i suoi sforzi e le sue prestazioni eccezionali, non è ancora riuscito a vincere un titolo di rilievo. La sua dedizione al Tottenham, seppur ammirabile, non gli ha permesso di competere ai massimi livelli nei tornei più prestigiosi.

L'approdo al Bayern Monaco sembrava l'inizio di una nuova era per Kane, e i suoi successi individuali come la Scarpa d'Oro e il titolo di capocannoniere della Bundesliga e della Champions League confermano il suo talento indiscusso. Tuttavia, la mancanza di un trofeo di squadra continua a pesare sulla sua carriera. La prossima stagione potrebbe rappresentare l'occasione ideale per infrangere questa maledizione e ottenere finalmente il riconoscimento che merita.

Le scelte controverse di Southgate e il destino di Harry Kane — Le decisioni di Gareth Southgate nell'ultimo Europeo hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità alla situazione di Kane. Secondo l'ex CT della nazionale inglese, Kane non sarebbe arrivato in condizione ottimale, motivo per cui è stato sostituito anzitempo sia in semifinale contro l'Olanda che in finale contro la Spagna, addirittura al 60'. Questa scelta ha sollevato molte critiche e interrogativi sulla gestione del giocatore anche in patria.

Ma come insegna Roberto Baggio: "Coloro che fanno sforzi continui sono sempre pieni di speranza". La resilienza di Kane, la sua capacità di rialzarsi dopo ogni delusione, rappresentano un esempio di tenacia e determinazione. Proprio come Baggio, che ha trasformato le sue delusioni in forza, Kane continua a credere nel suo sogno di sollevare un trofeo, consapevole che solo attraverso il continuo impegno e la speranza potrà raggiungere il successo.