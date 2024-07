Una sconfitta che brucia per Harry Kane: "Volevamo vincere per Southgate". Ma il Ct non perdona: "Non è stato il miglior Kane"

Vincenzo Bellino Redattore 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 08:32)

"Un'occasione mancata, quando arrivano, devi coglierle. E noi non l'abbiamo fatto di nuovo. È una sconfitta che farà male per molto tempo". Harry Kane, intervenuto ai microfoni di ITV, ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inghilterra contro la Spagna. Per il capitano inglese si tratta del secondo ko di fila nell'atto conclusivo di una rassegna continentale, il sesto ko in carriera in una finale disputata (una col Bayern, tre col Tottenham, due con la Nazionale).

"Volevamo vincere per Southgate, ora si prenderà del tempo per decidere cosa vorrà fare", ha chiosato Harry Kane. Nonostante il pensiero dolce nei suoi confronti, il Ct non ha utilizzato troppi giri di parole per commentare le performance offerte dal capitano dell'Inghilterra, sostituito al 60': "Fisicamente è stata dura per Harry. È arrivato all'Europeo con pochi minuti giocati e sinceramente non ha raggiunto il livello che tutti speravamo".

Kane si consola con la classifica marcatori — L'unico premio di consolazione per Harry Kane è l'ennesimo trionfo nella classifica cannonieri. Dopo aver vinto per 3 volte il titolo in Premier League, fresco di successo in Bundesliga e nell'ultima Champions League (a pari merito con Mbappè, ndr), il capitano dell'Inghilterra sale sul gradino più alto del podio anche all'Europeo.

Tuttavia il premio andrà condiviso con Dani Olmo (Spagna), Mikautadze (Georgia), Schranz (Slovacchia), Musiala (Germania) e Gakpo (Olanda), tutti appaiati a quota 3. La Uefa, infatti, ha cambiato la regola, a parità di reti non contano più gli assist: il premio destinato al miglior marcatore viene diviso.