Thomas Tuchel si presenta: per il nuovo allenatore dell'Inghilterra arriva anche l'in bocca al lupo del principe William

Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra. L'allenatore tedesco è stato presentato nella giornata odierna in conferenza stampa e si è detto orgoglioso per l'opportunità concessagli dalla Federazione inglese: "Allenerò una squadra di talenti, sono orgoglioso e non vedo l'ora di cominciare".