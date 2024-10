Daniel Carvajal è uscito ieri in lacrime durante la sfida tra Real Madrid e Villarreal: l'infortunio è molto serio

Gennaro Di Finizio 6 ottobre 2024 (modifica il 6 ottobre 2024 | 10:52)

Una vittoria che oggi viene definita decisamente amara in casa Real Madrid: il successo di ieri contro il Villarreal è importante, tre punti in cascina e primo posto in classifica insieme al Barcellona che, però, ha una partita in meno e dunque può ancora distanziare la squadra di Ancelotti.

Un successo che hai visto il pubblico di casa acclamare Vinicius, autore di uno dei due gol con Valverde, con i tifosi che hanno invocato il Pallone d'oro per il giocatore brasiliano. Tutto bello? Purtroppo no. Ieri, infatti, ad essere protagonista in negativo è stato Daniel Carvajal.

Infortunio Carvajal, tripla rottura: starà fuori a lungo — Il terzino spagnolo, infatti, è stato vittima di un brutto infortunio: il giocatore classe '92 è stato costretto a lasciare il campo in barella, in lacrime ed estremamente dolorante. Si è capito fin da subito che si trattava di un brutto infortunio, ma in queste ore sono arrivate novità che non sono assolutamente positive.

Carvajal, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, la rottura del legamento collaterale esterno e la rottura del tendine popliteo della gamba destra. Una situazione che ovviamente hai sconvolto la Spagna intera: Carvajal dovrà restare fermo per diverso tempo. Oggi tutti i giornali spagnoli hanno aperto con la notizia che ha lasciato tutti senza parole.