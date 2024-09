Valencia, l’ex presidente Roig: “Vinicius è una m**** come persona”

Paco Roig ha analizzato in un'intervista a "Relevo" tutto quello che è successo al Mestalla con il giocatore del Real Madrid e la persistente polemica tra il brasiliano e i tifosi dei "murcielagos"...

Davide Capano Redattore 24 settembre 2024 (modifica il 24 settembre 2024 | 11:37)

Paco Roig faceva parte di una schiera di presidenti molto particolare. Quella degli anni '90, quando nessuno taceva nulla e tutti diventavano protagonisti quanto il calciatore stesso. Ai suoi tempi, guidò il Valencia, dove ebbe un breve periodo di successo e finì per uscire dalla porta di servizio dopo le energiche proteste dei tifosi contro la sua gestione.

Valencia, Pablo Roig al veleno su Vinicius — Ora, a "Relevo", l'85enne ex presidente del Valencia ha passato in rassegna l'attualità del club e ha lasciato anche alcune perle di saggezza della sua carriera. Roig si è soffermato su un tema scottante per la squadra negli ultimi anni, come il rapporto di Vinicius con le tribune del Mestalla e l'episodio che è costato alla società la chiusura delle tribune.

Come sempre, lo ha fatto con assoluta naturalezza e con il linguaggio che usava all'epoca: "Io chiamo Madrid il Real 'Inmigrante'. Se il Madrid ha otto neri, due stranieri bianchi e uno spagnolo, Carvajal, e questo Vinicius esce qui, chi è venuto l'altro a farlo fuori? Sapete cosa ha fatto qui? Si è arrampicato sulla recinzione del Mestalla e ha detto: 'Me l'hai detto tu, figlio di pu*****'. Quel giorno ero al Mestalla con mio nipote e mio figlio. Ho detto a mio nipote: 'Alfonsito, cosa dicono?' E lui mi rispose: 'Lo chiamano scemo'. Pensavo che lo chiamassero scimmia, ma non era così. E ho detto a mio figlio Alfonso, che ha 40 anni: 'Cosa stanno dicendo? E la stessa cosa. Tonto'. Allora il tipo va, si alza e comincia a toccarsi lì e dice: 'Tu, vai in Segunda División'. E gli danno il cartellino rosso, ma questo è".

Poi l'affondo su Vinicius... "Sarà un grande giocatore, e credo che lo sia, ma è un.... È un pezzo di m**** come persona. Io vado in Sudamerica con umiltà e parlo con affetto. Non posso andare lì dicendo che sono il conquistatore, questo ragazzo non può esserlo. Non può esserlo, ma chi sei tu?", ha insistito sul numero 7 del Real Madrid.