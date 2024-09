Vinicius e l’Arabia, Ancelotti lo difende: “Tornerà a dare il meglio di sè”

Prima le polemiche sul razzismo in Spagna legate al Campionato del Mondo 2030, poi la dolorosa sconfitta col Brasile nella sfida delle qualificazioni Mondiali contro il Paraguay, per non parlare dei rumors di mercato estivi su un suo possibile trasferimento in Arabia. Non è un periodo semplice per Vinicius Junior al Real Madrid, i blancos hanno iniziato la stagione a fari spenti, pur avendo conquistato la Supercoppa Europea contro l'Atalanta. Lo sa bene anche Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa ha difeso a spada tratta l'esterno d'attacco carioca.