Ancelotti su Dani Olmo al Barça: “Chiedetelo alla Liga”

Come consuetudine Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è tornato a parlare nella conferenza pre-partita. I blancos domani saranno infatti ospiti del Las Palmas. "Sarà una match complicato - ha detto subito Ancelotti-, mi aspetto grande intensità nonostante il caldo. Loro sono una squadra che ha voglia di giocare e così sarà. Noi dovremo essere compatti, e sarà molto importante il lavoro degli attaccanti e dei difensori. Se l’attaccante esce e la difesa non si alza, non è compatta, e se l’attaccante non scende per difendere accade la stessa cosa“.