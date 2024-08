Kim Kardashian, imprenditrice di successo, modella e attrice (su Instagram conta 361 milioni di follower) ha seguito la partita del Real Madrid sugli spalti del Bernabéu: ecco gli scatti con il presidente Peréz e alcuni giocatori. C'è un motivo...

La prima in campionato del Real Madrid al Santiago Bernabéu è stata caratterizzata da una visita che non è passata certamente inosservata. Ad assistere alla vittoria per 3-0 dei Blancos di Carlo Ancelotti contro il Real Valladolid c'era infatti anche Kim Kardashian.

Lo stesso club spagnolo ha pubblicato una foto che ritrae il presidente Florentino Pérez assieme all'imprenditrice, modella e attrice americana che conta solo su Instagram 361 milioni di follower.

Kim Kardashian assiste a Real Madrid-Real Valladolid: ecco il motivo — In molti sono rimasti sorpresi dalla visita di Kim Kardashian al Santiago Bernabéu per assistere al match tra Real Madrid e Real Valladolid. L'imprenditrice ha seguito la partita dei Blancos (finita con il successo della squadra di Ancelotti per 3-0 con le firme di Valverde, Brahim Diaz ed Endrick) per un motivo ben preciso.

Il figlio della Kardashian, Saint West, ha infatti accompagnato in campo Vinicius Jr, il suo grande idolo. Un bel momento per il piccolo che ha potuto così vedere da vicino i suoi giocatori preferiti al Bernabéu. Alla vigilia della partita, inoltre, Kim Kardashian ha portato postato alcuni scatti assieme a Vinicius Junior, David Alaba e Jude Bellingham, tra gli altri. L'inglese ex Borussia Dortmund ha anche autografato una maglia per Saint.