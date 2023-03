Maledizione Kardashian all’Emirates, Arsenal eliminato: la reazione social dei tifosi

Non una serata da ricordare per i tifosi dell'Arsenal. Gabriel Jesus e compagni, primi in Premier League a +5 sul Manchester City, sono stati eliminati agli ottavi di finale di Europa League dallo Sporting Lisbona. Xhaka aveva portato in vantaggio i Gunners al 19'. Il pareggio dello Sporting è arrivato nel secondo tempo con un super gol da centrocampo di Pedro Goncalves. Il risultato è rimasto incollato sull'1-1 fino ai tempi supplementari. I portoghesi di Ruben Amorim hanno poi trionfato 5-3 ai calci di rigore. Grande delusione per la squadra di Arteta e per i tifosi, che hanno subito riversato la loro frustrazione sui social dopo la fine del match.