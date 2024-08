Liga, Endrick nella storia: è il più giovane straniero a segnare col Real

Sono bastati dieci minuti a Endrick per debuttare come attaccante del Real Madrid e scrivere il suo nome nella storia del club. A 18 anni e 35 giorni, è il più giovane straniero a segnare per i Blancos, superando il francese Raphaël Varane , che aveva 18 anni e 152 giorni quando segnò nel 2011.

Real, Endrick in gol col Valladolid

All'ex giocatore del Palmeiras non è dispiaciuto non indossare lo storico numero "9", né il fatto di aver preso il posto di Kylian Mbappé, la nuova stella della squadra madridista. Anche se ha segnato nella partita di Supercoppa Europea contro l'Atalanta, il francese non è riuscito a timbrare nel debutto in Liga.