Real, Ancelotti perde i pezzi: anche Bellingham è out

Il fenomeno inglese del Real si è procurato un infortunio alla fascia plantare della gamba destra in allenamento e salterà i prossimi impegni. Probabilmente ci sarà più spazio per Modric e Arda Guler.

Il Real Madrid perde i pezzi. O meglio i pezzi da novanta. Proprio così, perchè Carlo Ancelotti dopo Alaba e Camavinga dovrà pure fare a meno di Jude Bellingham . Il talento inglese infatti, si è infortunato in allenamento. Lo ha comunicato il club tramite i propri canali societari, parlando di "una lesione alla fascia plantare della gamba destra e lo staff medico ne osserverà l'evoluzione nei prossimi giorni". Salterà tre gare di campionato, poi ci sarà la sosta per le Nazionali, anche se probabilmente, i tempi di recupero potrebbero essere anche un pò più lunghi di un mese.

Bellingham, chi al suo posto?

A questo punto le idee su chi potrà avere spazio al posto dell'inglese prendono campo. Inevitabilmente Modric sarà in campo, così come potrebbe trovare una maglia da titolare il giovane turco Arda Guler. Per quanto riguarda Bellingham, come detto salterà le prossime sfide di Liga, poi alla ripresa il match con la Real Sociedad e l'esordio nella nuova Champions League.