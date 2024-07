Inghilterra, Bellingham: “È dura perdere, ma avremo altre occasioni”

Il numero 10 della Nazionale inglese ha parlato in zona mista dopo la finale persa: "Ci vuole un po' di tempo per analizzare il motivo della sconfitta. È molto difficile conservare i momenti positivi perché siamo venuti qui per vincere".

Davide Capano Redattore 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 09:33)

Il centrocampista dell'Inghilterra Jude Bellingham ha dichiarato domenica, dopo la sconfitta nella finale degli Europei contro la Spagna, che è stata "dura" uscire sconfitti, ma ha avvertito che la Nazionale inglese è un gruppo giovane che "avrà delle opportunità" in futuro.

Inghilterra, Bellingham arrabbiato — Bellingham, visibilmente arrabbiato dopo la partita (ha preso a calci un frigorifero, nda), ha raccontato come è arrivato il ko contro la Spagna e ha lasciato aperta una porta di speranza per lui e per i suoi compagni di squadra di ottenere il titolo europeo nel tempo.

BERLINO, GERMANIA - 14 LUGLIO 2024: Gareth Southgate consola Jude Bellingham (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

"Abbiamo avuto un paio di occasioni alla fine che sono state salvate sotto i pali. È molto dura, ma è un merito raggiungere la finale. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza. Abbiamo raggiunto un'altra finale. È molto difficile conservare i momenti positivi perché siamo venuti qui per vincere", ha dichiarato in zona mista il 21enne del Real Madrid.

Le altre parole di Bellingham — "È molto difficile perdere. Ci vuole un po' di tempo per analizzare il motivo della sconfitta. Ma siamo una squadra giovane che avrà più opportunità".

Infine, ha spiegato che un torneo di calcio per squadre Nazionali "è diverso" dai tornei di club e ha sottolineato che bisogna avere "intelligenza" per affrontare il tipo di partite che possono far vincere o perdere trofei.