Nella lista dei 30 candidati per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2024 ci sono 6 calciatori del Real Madrid (Bellingham, Vinicius, Mbappè, Carvajal, Rudiger, Valverde), 7 se consideriamo anche Toni Kroos . L'ex centrocampista dei blancos, ritiratosi dal calcio giocato dopo l' Europeo in Germania , tramite il proprio profilo Instagram ha mandato un messaggio ai suoi ex compagni di squadra.

Si scrive Pallone d'Oro, si legge Real Madrid

Quando si parla di Pallone d'Oro, è difficile non pensare al Real Madrid. Dei 30 candidati per il prestigioso premio, ben 7 giocatori vestono la maglia dei blancos, protagonisti della straordinaria stagione culminata con il trionfo in Champions League contro il Borussia Dortmund. Tra questi spiccano i nomi di Dani Carvajal, bicampione d'Europa grazie anche al successo con la Spagna, oltre ai vari Bellingham, Rüdiger, Valverde, Vinícius, il nuovo arrivato Mbappé, e l'ex calciatore Toni Kroos. Quest'ultimo sogna di chiudere in bellezza la sua carriera, conquistando il premio che nel 2018 andò al suo ex compagno di squadra Luka Modric.