Toni Kroos nominato miglior calciatore tedesco dell’anno

Kroos dopo l'eliminazione con la Spagna a Euro 2024

"L'ultima volta che ho sentito un vuoto così grande dentro di me è stato nel 2012, quando abbiamo perso la finale di Champions League con il Bayern Monaco, contro il Chelsea - ha spiegato nei giorni scorsi Toni Kroos nel suo podcast 'Einfach mal Luppen'. Il viaggio di ritorno, dopo il ko con la Spagna, è stato molto lungo: la delusione era forte, siamo stati seduti lì per tre ore in silenzio. Poi siamo partiti a parlare trovandoci a farlo in gruppi fino alle 6 del mattino, trovandoci a discutere su cosa avremmo potuto fare meglio e cosa sarebbe potuto cambiare".