Kroos: “Bundesliga? Leverkusen di nuovo campione e Bayern terzo”

L'ex centrocampista di Real Madrid, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen ritiene che il Borussia Dortmund arriverà secondo, nonostante fino a poco tempo fa non avesse molta fiducia nella squadra di Nuri Sahin...

L'ex centrocampista della Germania Toni Kroos prevede che il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione in carica della Bundesliga e vecchia squadra del giocatore ritiratosi dopo l'Europeo, ripeterà il trionfo della scorsa stagione. Ritiene, inoltre, che il Bayern Monaco, un altro dei suoi ex club, arriverà terzo in campionato.