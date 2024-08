Bayer Leverkusen, presentata la terza maglia: nera con disegni “fantasia”…

Il Bayer Leverkusen (campione di Germania in carica e detentore della Coppa di Germania) ha presentato la propria terza maglia per la stagione 2024-’25

Tale casacca è stata indossata per la prima volta in occasione della gara amichevole andata in scena lo scorso 7 agosto all’Emirates Stadium di Londra e conclusasi con il K.O. per 1-4 del “Werkself” con l’Arsenal padrone di casa.