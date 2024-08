Kroos sfida Messi, frecciatina sull’ultimo pallone d’Oro della Pulce?

Toni Kroos , ex campione del Real Madrid , ha espresso la sua opinione sull'assegnazione del Pallone d'Oro in modo diretto e provocatorio. Durante la presentazione di "The Icon League", la versione tedesca della Kings League, l'ex centrocampista, ha colto l'occasione per lanciare una frecciata al prestigioso premio calcistico e, secondo molti, anche a Lionel Messi .

Kroos sul pallone d'oro, una frecciata inaspettata

Nel corso dell'evento, il conduttore stava spiegando il processo di votazione per il miglior giocatore del torneo. Kroos ha interrotto con tono divertito: "Non sarà sicuramente come per il Pallone d'Oro. Questo è quello che possiamo dire. Qui vince chi se lo merita". Questa affermazione ha creato un momento di imbarazzo per il conduttore, che ha cercato di sminuire la situazione dicendo: "Questa possiamo modificarla più tardi", ma Kroos ha insistito: "No, no. Lasciatela così com'è". L'ultima premiazione del Pallone d'Oro ha visto Lionel Messi trionfare per l'ottava volta, grazie alla sua eccezionale performance con l'Argentina al Mondiale in Qatar poi vinto dal'Albiceleste. Tuttavia, la decisione ha suscitato polemiche e scontento tra altri giocatori di spicco come Haaland, Mbappé, De Bruyne e Rodri, che sono arrivati alle sue spalle. Kroos, che ha concluso la sua carriera con Euro2024, abbandonando la kermesse con la Germania ai quarti di finale, ha lasciato il calcio da vincente. La sua ultima partita di club è infatti combaciata con la vittoria della Champions del suo Real.