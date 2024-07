Quei derby tra la Germania Ovest e il Saarland…

Attualmente parte della Germania, dal 1947 fino al 31 dicembre 1956 il Saarland (la cui principale città è Saarbrücken, il cui significato letterale è “Ponti sulla Saar”) consistette in un protettorato francese (dunque separato dall’allora Germania Ovest) denominato Protettorato della Saar: la relativa selezione partecipò ai Giochi Olimpici di Helsinki (1952) e la nazionale di calcio prese parte alle qualificazioni al Campionato Mondiale del 1954, nelle quali affrontò Norvegia e (appunto) Germania Ovest, chiudendo il raggruppamento 1 in seconda posizione a quota tre punti (alle spalle della Germania Ovest -sette- e dinanzi agli scandinavi -due-), imponendosi per 3-2 in Norvegia il 24 giugno 1953, cadendo per 0-3 nel derby esterno (giocato a Stoccarda) l’11 ottobre 1953, pareggiando per 0-0 in casa con i norvegesi l’8 novembre 1953 e cedendo per 1-3 alla Germania Ovest nel confronto interno disputatosi il 28 marzo 1954.