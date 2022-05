Olanda-Germania 1974: all’asta il pallone della finale di Beckenbauer e Cruijff

Uno dei due club di uno storico quartiere di Montevideo possiede dal 1997 un prezioso oggetto calcistico da collezione

Il pallone della finale dei Mondiali di Germania 1974 , in cui i padroni di casa sconfissero 2-1 l’Olanda, sarà messo all’asta dal Rampla Juniors , club uruguaiano di seconda divisione con sede nel Cerro, uno storico quartiere di Montevideo. Il team rossoverde ha custodito il prezioso cimelio per 25 anni, dopo averlo ricevuto in donazione dall’ex arbitro internazionale Ramón Barreto, all’epoca presidente della società.

La Coppa del Mondo del 1974 è stata la prima in cui è stata messa in gioco l’attuale Coppa del Mondo FIFA, che ha sostituito la Coppa Jules Rimet. Quel trofeo rimase nelle mani del Brasile dopo averlo conquistato per la terza volta nel 1970 in Messico. La Coppa del '74 fu ricordata per la l’Olanda del cosiddetto “calcio totale”, che rivoluzionò la tattica. Inoltre, è stata l’unica volta che Johan Cruijff, uno dei migliori giocatori della storia, ha giocato nel più grande evento del calcio.