È sempre Clásico, il Real non fa scrivere Messi sulle maglie dello store

Il club campione d'Europa ha stabilito un nuovo parametro. Non è consentito mettere l'ex Barcellona sul kit della squadra, in seguito al tentativo di un tifoso. Il Real: "La nostra politica di personalizzazione non consente questo nome".

Davide Capano Redattore 30 luglio 2024 (modifica il 30 luglio 2024 | 09:28)

Nel negozio ufficiale online del Real Madrid è apparso un nuovo filtro. Rispettando l'eterna rivalità con il totem del Barcellona, il club spagnolo non permette la vendita di una maglia particolare: quella di Lionel Messi. Il motivo? Dopo che un tifoso ha tentato di acquistarla, il sito web ha bloccato la stampa del 10 e gli ha persino rimborsato i soldi.

Real, niente Messi sulle maglie — Lo streamer spagnolo TheGregf ha raccontato l'insolito momento in uno dei suoi video. Al momento dell'acquisto, dopo aver scelto il modello, la taglia e il numero, ha scritto "Messi" nel nome; automaticamente, lo spazio è stato bloccato con un avviso: "La nostra politica di personalizzazione non consente questo nome". Senza arrendersi, Gregf ha provocato il fallimento del sito: ha reinserito il cognome dell'argentino ma con le lettere separate: "M E S S I", ha scritto e ha ottenuto l'accesso al sito.

L'aggiornamento ha suscitato un nuovo video: lo store ha preso atto della richiesta e ha appreso la notizia data dallo streamer ai suoi follower, che è diventata virale; alla fine ha rimborsato i soldi, vietando l'acquisto in tutte le sue forme.

La nuova restrizione del Real Madrid — Non finisce qui. Dopo il controverso ritorno, Gregf non si è arreso e ci ha riprovato, questa volta in diretta con i suoi follower. Ha inserito ancora una volta "M E S S I" come nome e, ora, la pagina ha chiarito il suo divieto dovuto alla politica di personalizzazione.

In risposta alla sorpresa, lo spagnolo ha commentato che "si potrebbe dire che abbiamo fatto in modo che mettessero una nuova restrizione alla pagina e ora non ti lasciano ordinare con Messi con gli spazi" e ha ribadito l'eterna rivalità con l'argentino, mito assoluto del Barcellona.