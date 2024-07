Real Madrid, Vinicius convocato per la tournée USA: giocherà il Clásico?

Il club ha annunciato sui social i 26 convocati. Vinicius, Rodrygo e Militao si uniranno alla squadra nei prossimi giorni. Presenti in lista tanti giovani.

Dopo un duro precampionato a Valdebebas, il Real Madrid si trova già negli Stati Uniti per iniziare la tournée estiva . I blancos resteranno negli States fino al 7 agosto, quando torneranno in Spagna dopo l'ultima amichevole col Chelsea. Prima di allora, affronteranno il Milan e il Barcellona.

Ancelotti, consapevole di non poter contare su un certo numero di giocatori, ha convocato un buon numero di giovani per completare la rosa di 26. I calciatori presenti sono Fran González, Jacobo Ramón, Lorenzo, Obrador, Asencio, Joan Martínez, Nico Paz, Mario Marín, Palacios, Jeremy de León, Juanmi Latasa e Álvaro Rodríguez.

Per quanto riguarda la prima squadra, saranno 14 i giocatori impegnati nell'avventura negli Stati Uniti: Courtois, Lunin, Éder Militao, Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Fran García, Antonio Rüdiger, Luka Modric, Arda Güler, Dani Ceballos, Vinicius, Rodrygo, Brahim ed Endrick.

Vinicius, Rodrygo e Militao in campo già nel Clásico?

Tuttavia, vale la pena ricordare che il canterano Jacobo Ramón si unirà alla squadra durante il precampionato, così come Vinicius, Rodrygo e Militao. Questi ultimi tre sono ancora in vacanza dopo aver giocato la Copa América e tutto sembra indicare che si uniranno alla spedizione in vista del Clásico di sabato 3 agosto, al MetLife Stadium.