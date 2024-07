La AFE difende Morata e Rodri: “È un attacco alla libertà di espressione”

La presa di posizione arriva dopo che la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare. I due sono accusati di aver violato quattro regole per aver cantato "Gibilterra è spagnola" durante le celebrazioni per la vittoria dell'Europeo.

In un comunicato ufficiale, infatti, l'organismo presieduto da David Aganzo si è espresso a favore dei due. Per la AFE le azioni contro Rodri e Morata sono un "attacco intollerabile alla libertà di espressione di due lavoratori".

La AFE, poi, ha aggiunto che se la minaccia della UEFA verrà messa in atto, si rivolgerà all'Unione Europea per ottenere protezione e tutela per Morata e Rodri. Come? "Riservando al sindacato il diritto di adottare altre misure per proteggere i diritti e le libertà" di entrambi i lavoratori.