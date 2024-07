Morata e Rodri nel mirino della Uefa per i festeggiamenti post-Europeo

Secondo una nota ufficiale dell' Uefa , le accuse contro i due calciatori riguardano diverse violazioni del regolamento disciplinare dell'organizzazione. In particolare, il candidato al Pallone d'Oro Rodri e Morata sono accusati di: principi Generali di Condotta , violazione delle Regole Fondamentali di Buona Condotta, utilizzare le manifestazioni sportive per espressioni di natura non sportiva , discredito dello Sport del Calcio e dell'Uefa .

Cosa rischiano Morata e Rodri

Durante i festeggiamenti celebrativi per la vittoria dell'Europeo, sia Morata che Rodri hanno intonato il coro "Gibilterra è spagnola", un chiaro sfottò nei confronti degli avversari inglesi, sconfitti in finale. Questo atto è stato percepito come una provocazione politica e una manifestazione di carattere non sportivo, violando i principi di rispetto e sportività che l'Uefa cerca di promuovere. Nei prossimi giorni il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina (CEDB) prenderà una decisione: le potenziali sanzioni potrebbero variare da multe a sospensioni, a seconda della gravità delle infrazioni e della valutazione complessiva del comportamento dei giocatori.