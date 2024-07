Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Europeo in finale contro l'Inghilterra ha elogiato enormemente Rodri: "Ora dategli il Pallone d'Oro, grazie!".

"Il Pallone d'Oro a Rodri ora, per favore!". Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, si è espresso così sul suo leader in mezzo al campo in conferenza stampa dopo la finale europea vinta contro l'Inghilterra. Il centrocampista spagnolo, in forza al Manchester City di Pep Guardiola, è stato eletto il miglior calciatore di Euro 2024.

Un riconoscimento importante per un calciatore che ha abbinato quantità e qualità a profusione elevata, contribuendo in maniera significativa all'ottima e vincente campagna della Spagna in Germania. E ora per Rodri potrebbero aprirsi nuovi orizzonti. Che sia davvero lui adesso il favorito per il Pallone d'Oro 2024?