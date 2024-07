Spagna, le altre passioni di De La Fuente: il karaoke e Julio Iglesias

Il ct della Nazionale spagnola tende a mantenere una vita privata molto riservata nonostante i suoi grandi successi sportivi...

Davide Capano Redattore 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 10:50)

Il percorso di De La Fuente — Come riportato da as.com/tikitakas, Luis ha iniziato la sua carriera di calciatore con l'Haro Deportivo, il club della sua città natale (un comune di 12.203 abitanti situato nella comunità autonoma di La Rioja, ndr). Solo nel 1977 ha firmato per l'Athletic Bilbao per giocare nelle giovanili; soltanto un anno dopo ha debuttato con la prima squadra in una gara di coppa in cui ha segnato il primo gol della sua carriera. Ha giocato anche per il Siviglia e il Deportivo Alavés.

Lamine Yamal e Luis De la Fuente (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Luis De la Fuente è arrivato alla Nazionale spagnola dopo che la RFEF ha licenziato Luis Enrique in seguito alle prestazioni della Roja ai Mondiali in Qatar. Prima di assumere la guida della selezione maggiore, è stato allenatore delle squadre Under 19 e Under 23.

La vita sportiva di Luis De la Fuente è nota a tutti, anche se lo stesso non vale per gli aspetti più personali. L'ex calciatore, di ruolo difensore, ha sempre preferito mantenere strettamente privati gli aspetti più intimi della sua vita quotidiana, di cui si conoscono pochi dettagli.

La sua vita privata — Il tecnico della Spagna condivide la sua vita con una donna sivigliana di Camas, città natale di Sergio Ramos, con la quale è sposato da diversi anni. Non si sa però da quanto tempo stiano insieme e come sia nato il loro amore. La coppia ha tre figli, uno dei quali, Alberto De la Fuente, è legato al mondo del calcio, seguendo le orme del padre.

Alberto ha iniziato la sua carriera come direttore metodologico e analista dell'Huesca, come pubblicato dal quotidiano ABC, anche se ora lavora nella RFEF come analista delle categorie inferiori. "Sa molto più di me ed è più preparato. È molto bravo ed è bello vedere giovani con l'irrequietezza che ha lui", ha detto il padre in un'intervista.

Luis De la Fuente è un grande appassionato di musica e un vero e proprio fan del karaoke, dove sale sul palco per prendere il microfono ed eseguire alcuni dei successi più popolari del suo artista preferito: Julio Iglesias. Il suo grande interesse per il leggendario cantante gli ha permesso di incontrarlo di persona, un momento che conserva nella sua memoria. Ama anche Luis Miguel e Sergio Dalma.