Spagna-Argentina, ecco la sfida tra big continentali

Spagna-Argentina, le possibili date

In un calendario fittissimo d'impegni sia per le squadre di club che per le Nazionali, è ancora difficile dire quale sarà la data della sfida. Si svolgerà sicuramente in Sudamerica, visto che la prima edizione è stata disputata in Europa. Giugno 2025 è la data più probabile, nel caso in cui la Spagna non raggiunga la fase finale della Nations League.