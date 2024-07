Euro2024, l’unica squadra che resiste agli spagnoli è… l’Italia

Il 20 giugno, nella fase a gironi, Italia e Spagna si affrontarono a Gelsenkirchen. La partita si è decisa con un episodio beffardo. Al 55' minuto, il difensore del Bologna Riccardo Calafiori , nel tentativo di difendere la propria porta, segna un autogol che decide la partita a favore della Spagna. Questo episodio ha messo in evidenza il netto dominio degli iberici, con Nico Williams e compagni che hanno imposto il loro gioco e controllato gran parte del match. Tuttavia, nonostante le numerose occasioni create, il gol decisivo è arrivato non da un giocatore spagnolo, ma da un difensore italiano.

La strada della Spagna verso la vittoria del torneo è stata lastricata di gol e prestazioni convincenti. Già nella fase a gironi, gli uomini di De La Fuente , avevano dimostrato talento, cinismo e concretezza sottoporta. L'esordio della squadra iberica ad Euro2024 era finito con 3 reti rifilate alla Croazia . Poi la partita con l' Italia, l'unica dove gli spagnoli non hanno segnato, dato che anche contro l' Albania , lo strapotere tecnico si era intravisto e la partita era finita 1 - 0. Dagli ottavi di finale in poi, strapotere assoluto della Roja, che rifila 4 reti alla Georgia e 2 rispettivamente a Germania , Francia ed Inghilterra .

In un Europeo deludente, una piccola soddisfazione dunque per la Nostra Nazionale. Non abbiamo subito reti dalla Spagna, la squadra più forte d'Europa. Bisogna ripartire da qui. Da una delle poche storie liete di questa spedizione tedesca, che ha visto più guai, più incertezze che altro per la squadra del ct Spalletti.