Koke: “Morata ha ricevuto critiche assurde, capisco la sua scelta”

Davide Capano Redattore 21 luglio 2024 (modifica il 21 luglio 2024 | 21:04)

Koke, capitano dell'Atletico Madrid, è stato intervistato da Marca. Il numero 6 dei colchoneros ha parlato anche di Álvaro Morata.

Atletico Madrid, Koke sull'addio di Morata — "Per prima cosa devo ringraziarti per il lavoro che hai svolto in questi anni - spiega Koke -. È un peccato che tu vada via perché abbiamo avuto un rapporto molto buono e molto stretto fin da quando eravamo piccoli.

Ti auguro il meglio, ma oltre a questo, abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di stare all'Atletico e che abbiano la testa concentrata al 100% sul club per competere e vincere. E se non c'è un collega, come è successo con lui che ha deciso e chiesto di lasciare il club, noi andremo avanti mentalmente concentrati per competere".

Koke su Morata in Nazionale — Koke, inoltre, ha toccato il tema delle critiche ricevute da Morata tra Atletico Madrid e Nazionale spagnola: "È un peccato, ma è la realtà. Ha vissuto momenti molto difficili qui all'Atletico Madrid e in Nazionale, e credo anche in Italia, perché in fondo ci tocca tutto, ma qui in Spagna ha sofferto di più. Sono andato a pranzo da lui e diverse persone gli hanno detto di tutto e di più. È un peccato, ma è la realtà, è il prezzo che, purtroppo, spesso dobbiamo pagare. C'è chi ce la fa più e chi meno.

Ci sentivamo quasi ogni giorno, volevo incoraggiarlo. Avevamo già avuto tante conversazioni quando ero in Nazionale, sul sogno di vincere un titolo e gli ho detto di continuare, che mancava poco e che ero sicuro che lui avrebbe alzato il trofeo. Così ha cercato di motivarlo finché non è riuscito a realizzare questo sogno".