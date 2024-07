Atletico Madrid, João Félix tornerà a essere protagonista del derby?

Enrique Cerezo, numero uno del club, ha parlato a "El Chiringuito TV": "In questo momento, ovviamente, lo stiamo aspettando, è un nostro giocatore. Come potremmo non aspettare un giocatore che è nostro?".

Davide Capano Redattore 19 luglio 2024 (modifica il 19 luglio 2024 | 10:04)

Il futuro di João Félix è una delle questioni che l'Atletico Madrid dovrà risolvere quest'estate. Dopo un controverso periodo di prestito al Barcellona, tutto lascia pensare che l'attaccante portoghese tornerà ai colchoneros.

João Félix (Foto di Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

A confermarlo ieri è stato il presidente Enrique Cerezo.

Atletico Madrid, il punto su João Félix — "Al momento João Félix è in vacanza a causa della sua partecipazione con la Nazionale portoghese agli Europei – ha spiegato Cerezo –, ma è come ho sempre detto. João Félix è un grande giocatore, un magnifico giocatore e sono convinto che avrà successo ovunque vada. Ora dobbiamo aspettare, vedere cosa succede con João Félix e vedere cosa vuole il giocatore in questo caso".

"In questo momento, ovviamente, lo stiamo aspettando, è un nostro giocatore. Come potremmo non aspettare un giocatore che è nostro?", ha chiesto ironicamente il numero uno dell'Atletico Madrid ai microfoni di "El Chiringuito TV".

Quando scade il contratto del portoghese? — João Félix, che ha un contratto con l'Atletico Madrid fino al 30 giugno 2029, quindi per altre cinque stagioni, è stato collegato a un possibile ritorno al Benfica. A riportarlo è record.pt.

L'Atletico Madrid debutta nella Liga lunedì 19 agosto alle 21.30 sul campo del Villarreal.