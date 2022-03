Foto intime sul web: la fidanzata di Joao Felix vittima di revenge porn

Più di 200mila like per il post di Margarida che su Instagram vanta ben oltre 1 milione di followers...

Come denunciato direttamente dalla ragazza, sul web sarebbero proprio finite sue foto intime: “Tornare qui, dopo tutto quello che è stato detto su di me e sulla mia immagine, non è facile. Ma eccomi qui. I social network hanno il bene della condivisione positiva e la fragilità della condivisione negativa. Possa servire come punto finale per altri casi e aiutare a capire la gravità della situazione. Immagina di stare tranquilla a casa tua o al lavoro e di trovare un’immagine, che dici essere tua, che circola su Internet. Milioni di commenti speculativi, migliaia di messaggi, telefonate non-stop e, cosa più difficile, vedere tutti i tuoi amici e familiari dover affrontare tutto ciò che sta venendo fuori su di te. Senza poter fare nulla. Immagina di uscire per strada e avere la sensazione di essere guardata da tutti. Immaginate di finire sulle prime pagine dei giornali, delle riviste. Il mio telefono si è fermato e l’ho fermato. Anche se sono abituata alle bugie quotidiane che circolano su di me, questa volta non potevo ridere”.