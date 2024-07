Portogallo, tifosi contro João Félix: distrutta la sua figura di cartone

João Félix, intanto, si trova ad affrontare una nuova sfida nella sua carriera. Sembra che il 24enne non sia desiderato nemmeno a livello di club, visto che non lo vogliono né l' Atletico Madrid né il Barcellona .

L'attaccante ha trascorso l'ultima stagione in prestito con il Barcellona, visto che è di proprietà dei colchoneros. Tuttavia la squadra blaugrana ha annunciato che non avrà più Felix in rosa per la prossima stagione. Quindi ora l'Atletico Madrid sta cercando una nuova casa per l'ex Chelsea e Benfica.